多数のNRTR指標を実装した Konstantin Kopyrkin のよく知られた指標。指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むytg_Trend指標です。

ExVolV2は、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExTrendV2指標です。