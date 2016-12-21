コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ExMassV2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
759
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Alex Sidd（エグゼキュータ）

ExMassV2指標は、市場の変動を評価するのに役立ちます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年12月27日に公開されました。

図1　ExMassV2指標

図1　ExMassV2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15670

ytg_Trend_HTF ytg_Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むytg_Trend指標です。

NRMA_Digit NRMA_Digit

多数のNRTR指標を実装した Konstantin Kopyrkin のよく知られた指標。指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。

ExVolV2 ExVolV2

ExVolV2は、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。

ExTrendV2_HTF ExTrendV2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExTrendV2指標です。