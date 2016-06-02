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Индикаторы

ExMassV2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2123
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор ExMassV2 позволяет оценить колебания рынка.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2006.

Рис.1. Индикатор ExMassV2

Рис.1. Индикатор ExMassV2

ExVolV2 ExVolV2

Индикатор ExVolV2 считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

ExTrendV2_HTF ExTrendV2_HTF

Индикатор ExTrendV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADXDMI ADXDMI

Модификация индикатора, известного нам как ADX.

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

Индикатор ExVolV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.