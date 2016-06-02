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ExMassV2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alex Sidd (Executer)
Индикатор ExMassV2 позволяет оценить колебания рынка.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2006.
Рис.1. Индикатор ExMassV2
ExVolV2
Индикатор ExVolV2 считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.ExTrendV2_HTF
Индикатор ExTrendV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ADXDMI
Модификация индикатора, известного нам как ADX.ExVolV2_HTF
Индикатор ExVolV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.