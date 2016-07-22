CodeBaseSeções
ExMassV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
829
(14)
Verdadeiro autor:

Alex Sidd (Executer)

O indicador ExMassV2 permite avaliar as flutuações do mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 27.12.2006.

Fig.1. Indicador ExMassV2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15670

