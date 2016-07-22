Indicador ytg_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

O conhecido indicador de Konstantin Kopyrkina, que gerou muitas implementações do indicador NRTR, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.