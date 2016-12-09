CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ROC2_VG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
734
Ranking:
(23)
Publicado:
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) ver
ROC2_VG_HTF.mq5 (11.53 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ROC2_VG.mq5.


Fig. 1. Indicador ROC2_VG_HTF

Fig. 1. Indicador ROC2_VG_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15638

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y la posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes.

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

Experto Exp_Q2MA construido sobre la base del cambio de color del indicador ROC2_VG.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Indicador PriceChannel_Stop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.