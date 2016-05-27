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ROC2_VG_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ROC2_VG.mq5.
Рис.1. Индикатор ROC2_VG_HTF
XEnvelopes_Digit_Grid
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.TrendX
Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка.
Exp_ROC2_VG
Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.PriceChannel_Stop_HTF
Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.