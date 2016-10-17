und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ROC2_VG_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 712
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator ROC2_VG mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ROC2_VG.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ROC2_VG_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15638
