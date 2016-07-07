请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ROC2_VG 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ROC2_VG.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ROC2_VG_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15638
XEnvelopes_Digit_Grid
XEnvelopes_Digit_Grid 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数, 这些截取的数值就是价格网格。XEnvelopes_Digit
XEnvelopes_Digit 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。
Exp_ROC2_VG
这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 ROC2_VG 指标的颜色变化。PriceChannel_Stop_HTF
指标 PriceChannel_Stop 在输入参数中有时间帧选项。