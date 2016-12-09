CodeBaseSecciones
XEnvelopes_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador XEnvelopes_Digit_Grid

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y la posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes.

TrendX TrendX

El indicador TrendX se puede usar para entrar/salir del mercado.

ROC2_VG_HTF ROC2_VG_HTF

Indicador ROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

Experto Exp_Q2MA construido sobre la base del cambio de color del indicador ROC2_VG.