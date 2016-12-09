Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=3;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".





Fig. 1. Indicador XEnvelopes_Digit_Grid