Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ROC2_VG - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 749
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador ROC2_VG. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color de la nube del indicador. Al experto se le ha añadido un parámetro de entrada que permite comerciar contra la tendencia:
input bool Invert=false; //Comerciar contra la tendencia
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ROC2_VG.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURAUD H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15640
Indicador ROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XEnvelopes_Digit_Grid
Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.
Indicador PriceChannel_Stop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TSICloud
Oscilador implementado en forma de nube, basado en la relación entre dos momentums suavizados de periodos diferentes.