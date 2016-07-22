無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ROC2_VG_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むROC2_VG指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はROC2_VG.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 ROC2_VG_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15638
