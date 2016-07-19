Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados

