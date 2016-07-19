CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ROC2_VG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
937
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ROC2_VG com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ROC2_VG.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ROC2_VG_HTF

Fig.1. Indicador ROC2_VG_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15638

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador ROC2_VG.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Indicador PriceChannel_Stop com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.