真实作者:
Victor Chebotarev
TrendX 指标可用于入场/离场。红线显示走势方向, 而绿线显示趋势。上升的绿线指明走势方向, 而下降或水平指明调整或横盘。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 06 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. TrendX
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15628
