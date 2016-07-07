代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TrendX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1833
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TrendX.mq5 (9.87 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Victor Chebotarev

TrendX 指标可用于入场/离场。红线显示走势方向, 而绿线显示趋势。上升的绿线指明走势方向, 而下降或水平指明调整或横盘。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 06 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. TrendX

图例.1. TrendX

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15628

ROC2_VG ROC2_VG

在单一窗口内绘制两条任意类型 (包括动量) 和周期的 ROC 指标。

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

指标 M2_MA 在输入参数中有时间帧选项。

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

XEnvelopes_Digit 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

XEnvelopes_Digit_Grid 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数, 这些截取的数值就是价格网格。