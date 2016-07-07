真实作者:

Victor Chebotarev

TrendX 指标可用于入场/离场。红线显示走势方向, 而绿线显示趋势。上升的绿线指明走势方向, 而下降或水平指明调整或横盘。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 06 月 01 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. TrendX