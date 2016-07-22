コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendX - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Victor Chebotarev

TrendX指標は市場への参入と市場からのエグジットのために使用されます。赤い線は移動方向、緑の線はトレンドを示します。緑の線の上昇は方向性、下降や横ばいの動きは補正やもみ合い相場を示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年6月1日に公開されました。

図1　TrendX

