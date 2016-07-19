Participe de nossa página de fãs
TrendX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1958
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Verdadeiro autor:
Victor Chebotarev
O indicador TrendX pode ser usado para entrar/sair do mercado. A linha vermelha mostra a direção do movimento, a verde, a tendência. Uma linha verde crescente indica a direção do movimento, enquanto a linha verde para baixo ou para os lados indica uma quer uma correção quer um fase de correção.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.06.2006.
Fig.1. Indicador TrendX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15628
