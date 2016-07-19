Verdadeiro autor:

Victor Chebotarev

O indicador TrendX pode ser usado para entrar/sair do mercado. A linha vermelha mostra a direção do movimento, a verde, a tendência. Uma linha verde crescente indica a direção do movimento, enquanto a linha verde para baixo ou para os lados indica uma quer uma correção quer um fase de correção.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.06.2006.

Fig.1. Indicador TrendX