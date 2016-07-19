CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TrendX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1958
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TrendX.mq5 (9.87 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Victor Chebotarev

O indicador TrendX pode ser usado para entrar/sair do mercado. A linha vermelha mostra a direção do movimento, a verde, a tendência. Uma linha verde crescente indica a direção do movimento, enquanto a linha verde para baixo ou para os lados indica uma quer uma correção quer um fase de correção.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.06.2006.

Fig.1. Indicador TrendX

Fig.1. Indicador TrendX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15628

ROC2_VG ROC2_VG

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Indicador M2_MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados