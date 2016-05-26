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Индикаторы

TrendX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3348
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Виктор Чеботарёв

Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная линия показывает направленность движения, зеленая — тренд. Растущая зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии вниз или вбок говорит о коррекции или флете.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 01.06.2006.

Рис.1. Индикатор TrendX

Рис.1. Индикатор TrendX

ROC2_VG ROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

ROC2_VG_HTF ROC2_VG_HTF

Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.