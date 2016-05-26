Реальный автор:

Виктор Чеботарёв

Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная линия показывает направленность движения, зеленая — тренд. Растущая зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии вниз или вбок говорит о коррекции или флете.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 01.06.2006.

Рис.1. Индикатор TrendX