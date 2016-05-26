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TrendX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Виктор Чеботарёв
Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная линия показывает направленность движения, зеленая — тренд. Растущая зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии вниз или вбок говорит о коррекции или флете.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 01.06.2006.
Рис.1. Индикатор TrendX
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.XEnvelopes_Digit
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.ROC2_VG_HTF
Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.