Der echte Autor:

Victor Chebotarev

Den Indikator TrendX kann für Eingang/Ausgang im Markt verwenden. Die rote Linie zeigt die Richtung der Bewegung, grün - den Trend. Die wachsende grüne Linie zeigt die Richtung der Verkehrsbewegung, die Bewegung der grünen Linie nach unten oder zur Seite, über die Korrektur oder Flet.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 01.06.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator TrendX