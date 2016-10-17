und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendX - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1015
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Victor Chebotarev
Den Indikator TrendX kann für Eingang/Ausgang im Markt verwenden. Die rote Linie zeigt die Richtung der Bewegung, grün - den Trend. Die wachsende grüne Linie zeigt die Richtung der Verkehrsbewegung, die Bewegung der grünen Linie nach unten oder zur Seite, über die Korrektur oder Flet.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 01.06.2006. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator TrendX
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15628
Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.M2_MA_HTF
Der Indikator M2_MA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator Envelopes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.XEnvelopes_Digit_Grid
Der Indikator Envelopes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten.