AsymmetricStochNR_Sign - indicador para MetaTrader 5
Verdadeiro autor:
Verdadeiro autor:
Svinozavr
Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador estocástico assimétrico. Os sinais surgem no caso de o oscilador cruzar a linha de sinal.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador AsymmetricStochNR_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15585
AsymmetricStochNR_Cloud_HTF
Indicador AsymmetricStochNR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.AsymmetricStochNR_Cloud
Indicador estocástico assimétrico na forma de nuvem colorida.