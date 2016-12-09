Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AsymmetricStochNR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 658
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real: Svinozavr
Oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15582
