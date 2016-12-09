CodeBaseSecciones
AsymmetricStochNR_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
658
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor real: Svinozavr

Oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15582

