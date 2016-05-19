Реальный автор:

Svinozavr

Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора. Сигналы возникают в случае пересечения осциллятора с сигнальной линией.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_Sign