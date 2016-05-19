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AsymmetricStochNR_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Svinozavr
Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора. Сигналы возникают в случае пересечения осциллятора с сигнальной линией.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_Sign
Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.InstTrend_HTF
Индикатор InstTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями
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