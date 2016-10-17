Der echte Autor:

Svinozavr

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines asymmetrischen stochasticen Ozillators. Die Signale entstehen, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator AsymmetricStochNR_Sign