Indikatoren

AsymmetricStochNR_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
asymmetricstochnr_sign.mq5 (11.59 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Svinozavr

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines asymmetrischen stochasticen Ozillators. Die Signale entstehen, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator AsymmetricStochNR_Sign

