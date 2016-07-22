コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AsymmetricStochNR_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
781
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Svinozavr

非対称ストキャスティックオシレータを使ったセマフォシグナル指標。シグナルは、オシレータがシグナルラインと交差する場合に発生します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　AsymmetricStochNR_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15585

