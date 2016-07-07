请观看如何免费下载自动交易
AsymmetricStochNR_Sign - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Svinozavr
信号量指标, 使用非对称随机振荡器。当振荡器与信号线交叉时, 激活信号。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. AsymmetricStochNR_Sign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15585
