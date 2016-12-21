Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
trend_arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1129
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Vladimir Mametov
El indicador Trend Arrows construye en el gráifco de precios líneas de apoyo y resistencia en forma de puntos de color.
Para calcular los valores del indicador se usa el precio medio del instrumento financiero en una cierta cantidad de datos.
Al darse una tendencia descendente, el indicador construye solo la línea de resistencia (puntos rojos), y al darse una tendencia ascendente, la línea de apoyo (puntos azules). Si el precio del instrumento financiero se aproxima al nivel de apoyo o resistencia y no lo atraviesa en la barra actual, entonces esto constituirá la señal de compra o venta.
La confirmación para la apertura de la orden será la aparición del siguiente punto, que confirmará la tendencia actual o indicará que la situación en el mercado ha cambiado.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 10.05.2016.
Fig. 1. Indicador trend_arrows
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15538
Indicador VWAP_Close para determinar los puntos de liquidez y el precio Close medio ponderado según el volumen.DarvasBoxesCloud_HTF
Indicador DarvasBoxesCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador VWAP_Close con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Imp_XMA
Media móvil (Moving Average - MA) con el promedio de la combinación lineal de las series temporales de entrada del precio.