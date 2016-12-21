Vladimir Mametov

El indicador Trend Arrows construye en el gráifco de precios líneas de apoyo y resistencia en forma de puntos de color.

Para calcular los valores del indicador se usa el precio medio del instrumento financiero en una cierta cantidad de datos.

Al darse una tendencia descendente, el indicador construye solo la línea de resistencia (puntos rojos), y al darse una tendencia ascendente, la línea de apoyo (puntos azules). Si el precio del instrumento financiero se aproxima al nivel de apoyo o resistencia y no lo atraviesa en la barra actual, entonces esto constituirá la señal de compra o venta.

La confirmación para la apertura de la orden será la aparición del siguiente punto, que confirmará la tendencia actual o indicará que la situación en el mercado ha cambiado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 10.05.2016.





Fig. 1. Indicador trend_arrows