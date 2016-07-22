コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

trend_arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1917
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Vladimir Mametov

Trend Arrowsは、支持/抵抗線を価格チャート上の色の付いた点として描画します。

指標値を計算には一定量のデータ上の銘柄の平均価格が使用されます。

指標は、下降トレンドでは抵抗線（赤い点）のみを描画し、上昇トレンドでは支持線（青い点）のみを描画します。銘柄価格が支持/抵抗レベルに近づき現在のバーでそれをブレイクスルーしない場合は、これは買い/売り信号として用いられます。

注文は現在のトレンドを支持するか今後の変更が知らせる次の点によって確認されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年5月10日に公開されました。

図1　trend_arrows

図1　trend_arrows

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15538

VWAP_Close VWAP_Close

流動点および数量で加重された平均終値を定義するVWAP_Close指標。

DarvasBoxesCloud_Digit_Grid DarvasBoxesCloud_Digit_Grid

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDarvasBoxes指標。

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVWAP_Close指標。

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むtrend_arrows指標。