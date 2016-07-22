実際の著者：

Vladimir Mametov

Trend Arrowsは、支持/抵抗線を価格チャート上の色の付いた点として描画します。

指標値を計算には一定量のデータ上の銘柄の平均価格が使用されます。

指標は、下降トレンドでは抵抗線（赤い点）のみを描画し、上昇トレンドでは支持線（青い点）のみを描画します。銘柄価格が支持/抵抗レベルに近づき現在のバーでそれをブレイクスルーしない場合は、これは買い/売り信号として用いられます。

注文は現在のトレンドを支持するか今後の変更が知らせる次の点によって確認されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年5月10日に公開されました。

図1 trend_arrows