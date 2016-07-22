無料でロボットをダウンロードする方法を見る
trend_arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Vladimir Mametov
Trend Arrowsは、支持/抵抗線を価格チャート上の色の付いた点として描画します。
指標値を計算には一定量のデータ上の銘柄の平均価格が使用されます。
指標は、下降トレンドでは抵抗線（赤い点）のみを描画し、上昇トレンドでは支持線（青い点）のみを描画します。銘柄価格が支持/抵抗レベルに近づき現在のバーでそれをブレイクスルーしない場合は、これは買い/売り信号として用いられます。
注文は現在のトレンドを支持するか今後の変更が知らせる次の点によって確認されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年5月10日に公開されました。
図1 trend_arrows
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15538
VWAP_Close
流動点および数量で加重された平均終値を定義するVWAP_Close指標。DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDarvasBoxes指標。
VWAP_Close_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVWAP_Close指標。trend_arrows_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むtrend_arrows指標。