El indicador VWAP Close se representa directamente en el gráfico de precios. El indicador se usa para determinar los puntos de liquidez y el precio Close medio ponderado según el volumen. El cálculo del indicador comienza con la apertura de las operaciones y continúa hasta el cierre, es decir, tiene lugar dentro del día. Por eso, VWAP está diseñado principalmente para comerciar dentro del día.

Para calcular el indicador, es necesario el valor acumulativo del volumen multiplicado por el precio típico. Este valor se divide por el volumen acumulativo. La posición del nivel actual de precios con respecto al indicador VWAP puede indicar la dirección prioritaria del movimiento dentro del día: si los precios se encuentran por debajo del indicador, entonces predomina el movimiento hacia abajo; si el precio se encuentra por encima del indicador, entonces predomina el movimiento hacia arriba. Puesto que el indicador VWAP calcula el precio ponderado según el volumen, sus valores se corresponderán con los lugares con un nivel de liquidez alto. Esta propiedad permite determinar dentro del día los puntos potenciales de actividad de los grandes jugadores.

El indicador no señala directamente a grandes órdenes en alguna dirección. Refleja un nivel de precios con un volumen relativamente alto, que es consecuencia de una liquidez alta, necesaria para los grandes jugadores a la hora de realizar operaciones.

Asimismo, VWAP se puede utilizar para valorar el nivel de entrada en una operación. Una orden long por debajo del indicador puede ser una señal de una buena entrada, puesto que la operación de compra se ha abierto por debajo del nivel medio de precios. Una orden short por encima de los valores del indicador apuntará a la compra por encima del nivel medio de precios.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 10.05.2016.





Fig. 1. Indicador VWAP_Close