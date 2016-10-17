Der echte Autor:

Vladimir Mametov

Der Indikator Trend Arrows baut auf dem Preis-Chart die Unterstützung/Widerstand Linien in Form der farbigen Punkte.

Für die Berechnung der Indikatorwerte wird der durchschnittliche Preis eines Finanzinstruments über einer bestimmten Datenmenge verwendet.

Bei einem Abwärtstrend baut der Indikator nur eine Widerstandslinie (rote Punkte) und bei einem Aufwärtstrend eine Unterstützungslinie (blaue Punkte). Wenn der Preis eines Finanzinstruments sich zu einem Unterstützung oder Widerstand-Level nähert und bricht ihn nicht auf dem aktuellen Bar, dann ist es ein Signal für den Kauf oder Verkauf.

Als Bestätigung für die Eröffnung der Order wird die Entstehung des nächsten Punktes vorkommen, die den aktuellen Trend bestätigt oder darauf zeigt, dass die Situation sich auf dem Markt verändert hat.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 10.05.2016 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator trend_arrows