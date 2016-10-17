und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
trend_arrows - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1034
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Vladimir Mametov
Der Indikator Trend Arrows baut auf dem Preis-Chart die Unterstützung/Widerstand Linien in Form der farbigen Punkte.
Für die Berechnung der Indikatorwerte wird der durchschnittliche Preis eines Finanzinstruments über einer bestimmten Datenmenge verwendet.
Bei einem Abwärtstrend baut der Indikator nur eine Widerstandslinie (rote Punkte) und bei einem Aufwärtstrend eine Unterstützungslinie (blaue Punkte). Wenn der Preis eines Finanzinstruments sich zu einem Unterstützung oder Widerstand-Level nähert und bricht ihn nicht auf dem aktuellen Bar, dann ist es ein Signal für den Kauf oder Verkauf.
Als Bestätigung für die Eröffnung der Order wird die Entstehung des nächsten Punktes vorkommen, die den aktuellen Trend bestätigt oder darauf zeigt, dass die Situation sich auf dem Markt verändert hat.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 10.05.2016 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator trend_arrows
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15538
Der Indikator VWAP_Close für die Bestimmung der Liquidität-Punkte, den durchschnittlichen Preis Close, der nach Volumen gewichtet wurde.DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Der Indikator DarvasBoxes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten.
Der Indikator VWAP_Close mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.trend_arrows_HTF
Der Indikator trend_arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.