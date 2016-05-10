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Trend Arrows - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде стрелок.
Для расчета значений индикатора используется средняя цена финансового инструмента на определенном количестве данных.
При нисходящем тренде индикатор строит только линию сопротивления (красные стрелки), а восходящем линию поддержки (зеленные стрелки). Если цена финансового инструмента приближается к уровню поддержки или сопротивления и не пробивает его на текущем баре, тогда это является сигналом для покупки или продажи.
Подтверждением для открытия ордера будет появление следующей стрелки, которая подтвердит текущую тенденцию или укажет на то, что ситуация на рынке изменилась.
Индикатор может использоваться для торговли бинарными опционами.
Индикатор имеет два входных параметра:
- limit (default = 500) - количество баров истории, на которых отображается индикатор.
- iPeriod (default = 15) - количество баров финансового инструмента, использующихся для расчета индикатора.
Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.Volume Profile + Range v6.0
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.
Индикатор по уровням PivotPoints.VWAP CLOSE
Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.