Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде стрелок.

Для расчета значений индикатора используется средняя цена финансового инструмента на определенном количестве данных.

При нисходящем тренде индикатор строит только линию сопротивления (красные стрелки), а восходящем линию поддержки (зеленные стрелки). Если цена финансового инструмента приближается к уровню поддержки или сопротивления и не пробивает его на текущем баре, тогда это является сигналом для покупки или продажи.

Подтверждением для открытия ордера будет появление следующей стрелки, которая подтвердит текущую тенденцию или укажет на то, что ситуация на рынке изменилась.

Индикатор может использоваться для торговли бинарными опционами.



