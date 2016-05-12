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trend_arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Vladimir Mametov
Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.
Для расчета значений индикатора используется средняя цена финансового инструмента на определенном количестве данных.
При нисходящем тренде индикатор строит только линию сопротивления (красные точки), а восходящем линию поддержки (синие точки). Если цена финансового инструмента приближается к уровню поддержки или сопротивления и не пробивает его на текущем баре, тогда это является сигналом для покупки или продажи.
Подтверждением для открытия ордера будет появление следующей точки, которая подтвердит текущую тенденцию или укажет на то, что ситуация на рынке изменилась.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2016.
Рис.1. Индикатор trend_arrows
Индикатор VWAP_Close для определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.DarvasBoxesCloud
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.
Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VWAP_Close_HTF
Индикатор VWAP_Close с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.