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Индикаторы

trend_arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Реальный автор:

Vladimir Mametov

Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.

Для расчета значений индикатора используется средняя цена финансового инструмента на определенном количестве данных.

При нисходящем тренде индикатор строит только линию сопротивления (красные точки), а восходящем линию поддержки (синие точки). Если цена финансового инструмента приближается к уровню поддержки или сопротивления и не пробивает его на текущем баре, тогда это является сигналом для покупки или продажи.

Подтверждением для открытия ордера будет появление следующей точки, которая подтвердит текущую тенденцию или укажет на то, что ситуация на рынке изменилась.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2016.

Рис.1. Индикатор trend_arrows

Рис.1. Индикатор trend_arrows

VWAP_Close VWAP_Close

Индикатор VWAP_Close для определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.

DarvasBoxesCloud DarvasBoxesCloud

Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

Индикатор VWAP_Close с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.