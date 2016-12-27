paladin80

Media móvil (Moving Average - MA) con el promedio de la combinación lineal de las series temporales de entrada del precio.

La media móvil, como cualquier otro indicador, puede ser calculada solamente a base de 7 constantes de precio. Esta modificación de la MA permite calcular el indicador a base de cualquier combinación de 4 precios principales (close, open, high, low). Para este propósito, como parámetros de entrada del indicador se utilizan cuatro coeficientes:

Close_coef - coeficiente ponderado del precio CLOSE durante el cálculo del precio individual; Open_coef - coeficiente ponderado del precio OPEN durante el cálculo del precio individual; High_coef - coeficiente ponderado del precio HIGH durante el cálculo del precio individual; Low_coef - coeficiente ponderado del precio LOW durante el cálculo del precio individual.

La fórmula final de la constante del precio es la siguiente:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez, este indicador ha sido implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 11.11.2012.





Fig. 1. Indicador Imp_XMA