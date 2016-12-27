Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Imp_XMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 745
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
paladin80
Media móvil (Moving Average - MA) con el promedio de la combinación lineal de las series temporales de entrada del precio.
La media móvil, como cualquier otro indicador, puede ser calculada solamente a base de 7 constantes de precio. Esta modificación de la MA permite calcular el indicador a base de cualquier combinación de 4 precios principales (close, open, high, low). Para este propósito, como parámetros de entrada del indicador se utilizan cuatro coeficientes:
- Close_coef - coeficiente ponderado del precio CLOSE durante el cálculo del precio individual;
- Open_coef - coeficiente ponderado del precio OPEN durante el cálculo del precio individual;
- High_coef - coeficiente ponderado del precio HIGH durante el cálculo del precio individual;
- Low_coef - coeficiente ponderado del precio LOW durante el cálculo del precio individual.
La fórmula final de la constante del precio es la siguiente:
Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez, este indicador ha sido implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 11.11.2012.
Fig. 1. Indicador Imp_XMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11377
Indicador VWAP_Close con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.trend_arrows
El indicador Trend Arrows construye en el gráifco de precios líneas de apoyo y resistencia en forma de puntos de color.
El indicador Standard Deviation está implementado en forma de un histograma de color.Mercado Aberto
Es un indicador simple que muestra el tiempo cuando el mercado está abierto.