Verdadeiro autor:

Vladimir Mametov

O indicador Trend Arrows desenha linhas de suporte/resistência como pontos coloridos numa tabela de preços.

Para calcular os valores do indicador, usa-se o preço médio de um instrumento financeiro numa determinada quantidade de dados.

No caso de uma tendência de baixa, o indicador desenha apenas a linha de resistência (pontos vermelhos), enquanto, no caso de uma tendência ascendente, traça apenas uma linha de apoio (pontos azuis). Se o preço de um instrumento financeiro está se aproximando do nível de suporte ou resistência e bate nele na barra atual, então é um sinal para comprar ou vender.

O surgimento do próximo ponto será a confirmação para abrir abertura da ordem, esse ponto confirma a tendência atual ou indica que a situação do mercado mudou.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase на mql4.com a 10.05.2016.

Fig.1. Indicador trend_arrows