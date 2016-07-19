Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
trend_arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2023
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Vladimir Mametov
O indicador Trend Arrows desenha linhas de suporte/resistência como pontos coloridos numa tabela de preços.
Para calcular os valores do indicador, usa-se o preço médio de um instrumento financeiro numa determinada quantidade de dados.
No caso de uma tendência de baixa, o indicador desenha apenas a linha de resistência (pontos vermelhos), enquanto, no caso de uma tendência ascendente, traça apenas uma linha de apoio (pontos azuis). Se o preço de um instrumento financeiro está se aproximando do nível de suporte ou resistência e bate nele na barra atual, então é um sinal para comprar ou vender.
O surgimento do próximo ponto será a confirmação para abrir abertura da ordem, esse ponto confirma a tendência atual ou indica que a situação do mercado mudou.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase на mql4.com a 10.05.2016.
Fig.1. Indicador trend_arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15538
Indicador VWAP_Close para determinar tanto pontos de liquidez, como o preço médio Close ponderado pelo volume.DarvasBoxesCloud_HTF
Indicador DarvasBoxesCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador VWAP_Close com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.trend_arrows_HTF
Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.