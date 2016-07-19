CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

trend_arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2023
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Vladimir Mametov

O indicador Trend Arrows desenha linhas de suporte/resistência como pontos coloridos numa tabela de preços.

Para calcular os valores do indicador, usa-se o preço médio de um instrumento financeiro numa determinada quantidade de dados.

No caso de uma tendência de baixa, o indicador desenha apenas a linha de resistência (pontos vermelhos), enquanto, no caso de uma tendência ascendente, traça apenas uma linha de apoio (pontos azuis). Se o preço de um instrumento financeiro está se aproximando do nível de suporte ou resistência e bate nele na barra atual, então é um sinal para comprar ou vender.

O surgimento do próximo ponto será a confirmação para abrir abertura da ordem, esse ponto confirma a tendência atual ou indica que a situação do mercado mudou.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase на mql4.com a 10.05.2016.

Fig.1. Indicador trend_arrows

Fig.1. Indicador trend_arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15538

VWAP_Close VWAP_Close

Indicador VWAP_Close para determinar tanto pontos de liquidez, como o preço médio Close ponderado pelo volume.

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

Indicador DarvasBoxesCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

Indicador VWAP_Close com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.