代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

trend_arrows - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1468
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Vladimir Mametov

趋势箭头在价格图表上绘制彩色点作为支撑/阻力线。

品种在一定数据量的平均价格用于计算指标数值。

在下行趋势情况下, 指标只绘制阻力线 (红色点), 而当上行趋势情况下, 它只绘制支撑线 (蓝色点)。如果品种的价格接近支撑/阻力价位, 且在当前柱线并未突破它, 这作为一个买入/卖出信号。

随后的点可确认一笔订单, 无论是支持当前趋势, 亦或变化即将来临的信号。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 05 月 10 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. trend_arrows

图例.1. trend_arrows

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15538

VWAP_Close VWAP_Close

指标 VWAP_Close 定义流动性点数, 以及根据交易量计算的平均收盘价权重。

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

指标 DarvasBoxesCloud 在输入参数中有时间帧选项。

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

指标 VWAP_Close 在输入参数中有时间帧选项。

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

指标 trend_arrows 在输入参数中有时间帧选项。