真实作者:

Vladimir Mametov

趋势箭头在价格图表上绘制彩色点作为支撑/阻力线。

品种在一定数据量的平均价格用于计算指标数值。

在下行趋势情况下, 指标只绘制阻力线 (红色点), 而当上行趋势情况下, 它只绘制支撑线 (蓝色点)。如果品种的价格接近支撑/阻力价位, 且在当前柱线并未突破它, 这作为一个买入/卖出信号。

随后的点可确认一笔订单, 无论是支持当前趋势, 亦或变化即将来临的信号。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 05 月 10 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. trend_arrows