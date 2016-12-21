Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DarvasBoxesCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 857
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador DarvasBoxesCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador DarvasBoxesCloud.mq5.
Fig. 1. Indicador DarvasBoxesCloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15533
Indicador DarvasBoxes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.DarvasBoxesCloud
Indicador DarvasBoxes, que colorea el fondo del canal.
Indicador VWAP_Close para determinar los puntos de liquidez y el precio Close medio ponderado según el volumen.trend_arrows
El indicador Trend Arrows construye en el gráifco de precios líneas de apoyo y resistencia en forma de puntos de color.