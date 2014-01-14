CodeBaseSecciones
Indicadores

EMA-Crossover_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1422
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Descripcion:

El indicador de señal de semáforo mas simple basado en medias móviles de períodos diferentes. Este indicador es mejor utilizarlo solamente en el mercado de tendencia, ya que su uso en el mercado llano será poco rentable debido a numerosos falsos disparos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007. 

Fig.1 Indicador EMA-Crossover_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1548

FractalAMA FractalAMA

El fractal adaptive Moving Average por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006

Diferencia de dos medias móviles Diferencia de dos medias móviles

Asesor Experto basado en la diferencia de dos medias móviles.

Exp_ToCloseProfit Exp_ToCloseProfit

Asesor Experto para realizar Take Profit global para todas las posiciones abiertas

b-clock b-clock

Muestra los minutos y los segundos que faltan para que aparezca una vela nueva.