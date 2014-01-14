Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Descripcion:

El indicador de señal de semáforo mas simple basado en medias móviles de períodos diferentes. Este indicador es mejor utilizarlo solamente en el mercado de tendencia, ya que su uso en el mercado llano será poco rentable debido a numerosos falsos disparos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007.

Fig.1 Indicador EMA-Crossover_Signal