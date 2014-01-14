Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMA-Crossover_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1422
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
Descripcion:
El indicador de señal de semáforo mas simple basado en medias móviles de períodos diferentes. Este indicador es mejor utilizarlo solamente en el mercado de tendencia, ya que su uso en el mercado llano será poco rentable debido a numerosos falsos disparos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMA-Crossover_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1548
El fractal adaptive Moving Average por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006Diferencia de dos medias móviles
Asesor Experto basado en la diferencia de dos medias móviles.
Asesor Experto para realizar Take Profit global para todas las posiciones abiertasb-clock
Muestra los minutos y los segundos que faltan para que aparezca una vela nueva.