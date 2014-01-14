Este Asesor Experto se ha desarrollado tras observar que cuando dos medias móviles divergen y convergen, típicamente existe una diferencia máxima entre sus valores instantáneos antes de que se produzca un cambio de tendencia.

La diferencia entre las medias móviles se amplifica por una función de transferencia cúbica no lineal para diferenciar las exclusiones mayores y menores de cero. El paso final es un discriminador de nivel simple con umbrales superior e inferior, que responde a las principales exclusiones antes de señalar un cambio de tendencia.

Aunque este Asesor Experto produce buenos resultados con la configuración predeterminada sobre EURUSD H1 en el período correspondiente al último Campeonato, necesita otros parámetros para obtener resultados óptimos en un período de tiempo diferente.

Con el fin de reducir el tiempo de optimización, el asesor no utiliza ningún indicador personalizado, aunque incluye un indicador incremental personalizado que se puede utilizar en el modo visualización del Probador de Estrategias. Esto se puede desactivar en la línea opcional GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); El indicador muestra el funcionamiento de la función cúbica con umbral alto y bajo. La señal se pone de color amarillo para comprar y de color rojo para vender.

Recomendaciones:

Cualquier sugerencia para optimizar el Asesor Experto, de modo que produzca resultados consistentes en distintos marcos temporales, es bienvenida.