b-clock - indicador para MetaTrader 5
Adaptación de b-clock.mq4. El código original está disponible en el Code Base de MQL4 en https://www.mql5.com/en/code/9124.
Este indicador calcula el tiempo que queda para que aparezca una nueva vela. En la esquina superior izquierda se muestran los detalles en minutos y segundos, en formato textual, pero en la última vela esta información se imprime en formato de reloj digital. Esto es muy útil para los traders que necesitan abrir sus posiciones con exactitud, cuando la nueva vela está a punto de aparecer.
La idea principal para calcular el tiempo que queda para que llegue la próxima vela es esta:
Tiempo restante = (Hora de Apertura de la Vela Actual + Marco Temporal Actual) - Hora Actual
Parámetros de entrada:
- ShowComment: si se establece en false entonces oculta el comentario que aparece en la esquina izquierda del gráfico.
- FontColor: selecciona tu color favorito en este parámetro. Este color sólo se aplica al texto que sigue la evolución del precio.
- FontSize: escribe aquí el tamaño del texto que seguirá la evolución del precio.
- FontName: escribe aquí el nombre de tu tipografía, por ejemplo, "Arial" o "Arial Bold".
- Offset: determina el número de pips por encima del cual se muestra la evolución del precio.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1552
