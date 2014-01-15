Adaptación de b-clock.mq4. El código original está disponible en el Code Base de MQL4 en https://www.mql5.com/en/code/9124.

Este indicador calcula el tiempo que queda para que aparezca una nueva vela. En la esquina superior izquierda se muestran los detalles en minutos y segundos, en formato textual, pero en la última vela esta información se imprime en formato de reloj digital. Esto es muy útil para los traders que necesitan abrir sus posiciones con exactitud, cuando la nueva vela está a punto de aparecer.

La idea principal para calcular el tiempo que queda para que llegue la próxima vela es esta:

Tiempo restante = (Hora de Apertura de la Vela Actual + Marco Temporal Actual) - Hora Actual



Parámetros de entrada:

