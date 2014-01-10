真实作者:

Jason Robinson (jnrtrading)

基于不同周期数移动平均的最简单的信号灯指标. 本指标最好使用在有趋势的市场中, 因为平缓市场可能会因为多次误触发信号而亏损.

本指标首先于2007年10月9日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 EMA-Crossover_Signal 指标