请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
EMA-Crossover_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1798
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Jason Robinson (jnrtrading)
基于不同周期数移动平均的最简单的信号灯指标. 本指标最好使用在有趋势的市场中, 因为平缓市场可能会因为多次误触发信号而亏损.
本指标首先于2007年10月9日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 EMA-Crossover_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1548
FractalAMA
John Ehlers 的分形自适应移动平均. 版本 1.1 7/17/2006OpenBuyPosition_X
OpenBuyPosition_X 脚本程序用于在当前价位水平买进, 并固定止损和获利值. 仓位的交易量根据亏损水平确定.
EMAAngle
基于简单移动平均的有趣的趋势指标EMAPredictive3
基于 EMA 算法绘制的移动平均指标. 使用了两个不同周期的EMA的线性插值算法