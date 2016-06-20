CodeBaseKategorien
EMA-Crossover_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Jason Robinson (jnrtrading)

Der einfachste Signalindikator basierend auf gleitenden Durchschnitten mit verschiedenen Perioden. Dieser Indikator sollte besser nur in Trendmärkten verwendet werden, da seien Verwendung in Seitwärtsmärkten aufgrund einer großen Zahl von Fehlsignale unprofitabel wird.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.10.2007. 

Abb.1 Der EMA-Crossover_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1548

