und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EMA-Crossover_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1051
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Jason Robinson (jnrtrading)
Der einfachste Signalindikator basierend auf gleitenden Durchschnitten mit verschiedenen Perioden. Dieser Indikator sollte besser nur in Trendmärkten verwendet werden, da seien Verwendung in Seitwärtsmärkten aufgrund einer großen Zahl von Fehlsignale unprofitabel wird.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.10.2007.
Abb.1 Der EMA-Crossover_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1548
Der fraktal adaptive gleitende Durchschnitt von John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006Average Speed
Berechne die mittlere Geschwindigkeit des Preises.
Ein interessanter Trendindikator gezeichnet auf Basis des einfachen gleitenden DurchschnittsEMAPredictive3
Gleitender Durchschnitt gezeichnet auf Basis des EMA Algorithmus. Es wird eine lineare Interpolation von zwei EMA's mit verschiedenen Perioden verwendet