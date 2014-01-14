Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Simples Indicador do tipo semáforo com base nas médias móveis de diferentes períodos. Este indicador é melhor usado apenas em mercados com tendências definidas, já que a sua utilização em mercados lateralizados será inútil devido ao fornecimento de sinais falso positivos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.10.2007.

Fig.1 Indicador EMA-Crossover_Signal