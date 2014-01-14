Participe de nossa página de fãs
EMA-Crossover_Signal - indicador para MetaTrader 5
2066
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
Simples Indicador do tipo semáforo com base nas médias móveis de diferentes períodos. Este indicador é melhor usado apenas em mercados com tendências definidas, já que a sua utilização em mercados lateralizados será inútil devido ao fornecimento de sinais falso positivos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMA-Crossover_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1548
