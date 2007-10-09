CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMA-Crossover_Signal - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
7819
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jason Robinson (jnrtrading)

Индикатор очень простой и, разумеется, требует некоторых умственных и психологических усилий.



  • Если минус (например в 9:15) и если появился противоположный сигнал - КРОЙТЕ МИНУС не думая, плюс его компенсирует.
  • Если грядут новости - эта система вам не поможет. Переждите, пока все не устаканится.

  • Если имеем ползучку плюс-минус 10п, то этим пользоваться нельзя, это будет просто дерготня.

  • ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ !
    ----------------------------
    Сигнал на открытие только в том случае, если разница между EMA3 и EMA7 не меньше 3п.
    Иначе можно попасть в "змейку" и иметь подряд десяток минусов, это бывает в тонком флэте. Далее...

EMA AngleZero EMA AngleZero

Индикатор EMA AngleZero.

EMABands_v1 EMABands_v1

Индикатор EMA Bands_v1.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Индикатор Elliott Wave

Казахский Удав Казахский Удав

ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).