Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMA-Crossover_Signal - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7819
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jason Robinson (jnrtrading)
Индикатор очень простой и, разумеется, требует некоторых умственных и психологических усилий.
Индикатор очень простой и, разумеется, требует некоторых умственных и психологических усилий.
- Если минус (например в 9:15) и если появился противоположный сигнал - КРОЙТЕ МИНУС не думая, плюс его компенсирует.
- Если грядут новости - эта система вам не поможет. Переждите, пока все не устаканится.
Если имеем ползучку плюс-минус 10п, то этим пользоваться нельзя, это будет просто дерготня.
- ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ !
----------------------------
Сигнал на открытие только в том случае, если разница между EMA3 и EMA7 не меньше 3п.
Иначе можно попасть в "змейку" и иметь подряд десяток минусов, это бывает в тонком флэте. Далее...
EMA AngleZero
Индикатор EMA AngleZero.EMABands_v1
Индикатор EMA Bands_v1.
Elliott Wave Oscillator
Индикатор Elliott WaveКазахский Удав
ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).