Autor real:

MrPip

Descripcion:

El fractal adaptive Moving Average por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006. El parámetro de entrada del indicador RPeriod (longitud) será obligatoriamente igual un número par. Los números impares del parámetro serán disminuidos al siguiente número.

El dispositivo más simple de este indicador es el uso de la linea color naranja del FractalAMA y su línea de señal de cruce color púrpura.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.11.2008.

Fig.1 Indicador FractalAMA