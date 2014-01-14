Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FractalAMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1119
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MrPip
Descripcion:
El fractal adaptive Moving Average por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006. El parámetro de entrada del indicador RPeriod (longitud) será obligatoriamente igual un número par. Los números impares del parámetro serán disminuidos al siguiente número.
El dispositivo más simple de este indicador es el uso de la linea color naranja del FractalAMA y su línea de señal de cruce color púrpura.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.11.2008.
Fig.1 Indicador FractalAMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1547
Asesor Experto basado en la diferencia de dos medias móviles.Plombiers - oscilador en el canal.
A veces esto es útil - observar el comportamiento del oscilador en el canal. Simplifica considerablemente la evaluación de la situación.
El indicador de señal de semáforo mas simple basado en medias móviles de períodos diferentesExp_ToCloseProfit
Asesor Experto para realizar Take Profit global para todas las posiciones abiertas