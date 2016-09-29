実際の著者：

Jason Robinson (jnrtrading)

異なる期間の移動平均に基づいた最も単純なセマフォシグナル指標。この指標は、もみ合い相場では多数の誤ったトリガが発生して有益になりかねるので、トレンド市場でのみの使用をお勧めします。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月9日に公開されました。

図1 EMA-Crossover_Signal指標