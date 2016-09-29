コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EMA-Crossover_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Jason Robinson (jnrtrading)

異なる期間の移動平均に基づいた最も単純なセマフォシグナル指標。この指標は、もみ合い相場では多数の誤ったトリガが発生して有益になりかねるので、トレンド市場でのみの使用をお勧めします。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月9日に公開されました。 

図1 EMA-Crossover_Signal指標

図1 EMA-Crossover_Signal指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1548

FractalAMA FractalAMA

ジョン・エラーズによるフラクタル適応移動平均。バージョン 1.1 7/17/2006

平均速度 平均速度

価格の平均速度を計算します。

EMAAngle EMAAngle

単純移動平均に基づいて描かれた興味深いトレンド指標

EMAPredictive3 EMAPredictive3

EMAアルゴリズムに基づいて描かれた移動平均線。2つの異なる期間のEMAの線形補間が使用されます。