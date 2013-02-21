Реальный автор:

Jason Robinson (jnrtrading)

Простейший семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечении разнопериодных мувингов. Целесообразность применения этого индикатора только на трендовом рынке, на флэте его использование будет убыточным из-за многочисленных, ложных срабатываний.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.

Рис.1 Индикатор EMA-Crossover_Signal