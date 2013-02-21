Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMA-Crossover_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 4099
Реальный автор:
Jason Robinson (jnrtrading)
Простейший семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечении разнопериодных мувингов. Целесообразность применения этого индикатора только на трендовом рынке, на флэте его использование будет убыточным из-за многочисленных, ложных срабатываний.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.
Рис.1 Индикатор EMA-Crossover_Signal
