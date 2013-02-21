CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMA-Crossover_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4099
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Jason Robinson (jnrtrading)

Простейший семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечении разнопериодных мувингов. Целесообразность применения этого индикатора только на трендовом рынке, на флэте его использование будет убыточным из-за многочисленных, ложных срабатываний.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007. 

Рис.1 Индикатор EMA-Crossover_Signal

Рис.1 Индикатор EMA-Crossover_Signal 

FractalAMA FractalAMA

Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006

Exp_ToCloseLoss Exp_ToCloseLoss

Эксперт для выполнения глобального стоплосса по всем открытым позициям

Average Speed Average Speed

Вычисление средней скорости цены

EMAAngle EMAAngle

Интересный трендовый индикатор, в основе которого лежат показания простого мувинга.