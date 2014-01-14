CodeBaseSecciones
Plombiers - oscilador en el canal. - indicador para MetaTrader 5

Mikhail Dovbakh
Visualizaciones:
2773
Ranking:
(107)
Publicado:
Actualizado:
plombiers.mq5 (10.58 KB) ver
Ejemplo del canal y el oscilador Estocástico. A veces esto es útil - observar el comportamiento del oscilador en el canal. Simplifica considerablemente la evaluación de la situación.

Al cambiar los parámetros, se empezó a ver claramente.

Indicador Plombiers - oscilador en el canal

Clase CalcFrac - Número de barras antes y después del actual High / Low (fractal calculado)

Calcula los fractales y te deja especificar el número de barras de separación antes y después del actual High / Low (fractal).

Calcula los fractales y te deja especificar el número de barras de separación antes y después del actual High / Low (fractal).

FractalsPeriod FractalsPeriod

Un indicador que le permite especificar el número de barras de separación que puede haber antes y después del actual Alto / Bajo o High / Low (fractal).

Diferencia de dos medias móviles

Asesor Experto basado en la diferencia de dos medias móviles.

Asesor Experto basado en la diferencia de dos medias móviles.

FractalAMA FractalAMA

El fractal adaptive Moving Average por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006