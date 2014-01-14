Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Plombiers - oscilador en el canal. - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2773
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Ejemplo del canal y el oscilador Estocástico. A veces esto es útil - observar el comportamiento del oscilador en el canal. Simplifica considerablemente la evaluación de la situación.
Al cambiar los parámetros, se empezó a ver claramente.
Indicador Plombiers - oscilador en el canal
