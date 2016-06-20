Der echte Autor:

MrPip

Der fraktal adaptive gleitende Durchschnitt von John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006. Der RPeriod Indikator Eingabeparameter (length) ist zwingend eine gerade Zahl. Ungerade Zahlen des Parameters werden auf die nächste gerade Zahl vermindert.

Die einfachste Anwendung dieses Indikators ist die Verwendung der Kreuzung der orangen FractalAMA Linie und seiner lila Signallinie.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.11.2008.

Abb.1 Der FractalAMA Indikator