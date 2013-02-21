CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FractalAMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3241
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

MrPip

Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006. Входной параметр индикатора RPeriod (длина) будет принудительно приравнен четному числу. Нечетные числа параметра будут уменьшены до следующего четного.

Самое простейшее применение этому индикатору - использование пересечения оранжевой линиии FractalAMA с её фиолетовой сигнальной. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2008. 

Рис.1 Индикатор FractalAMA

Рис.1 Индикатор FractalAMA 

Exp_ToCloseLoss Exp_ToCloseLoss

Эксперт для выполнения глобального стоплосса по всем открытым позициям

Exp_ToCloseProfit Exp_ToCloseProfit

Эксперт для выполнения глобального тейкпрофита по всем открытым позициям.

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Простейший семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечении разнопериодных мувингов.

Average Speed Average Speed

Вычисление средней скорости цены