Реальный автор:

MrPip

Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006. Входной параметр индикатора RPeriod (длина) будет принудительно приравнен четному числу. Нечетные числа параметра будут уменьшены до следующего четного.

Самое простейшее применение этому индикатору - использование пересечения оранжевой линиии FractalAMA с её фиолетовой сигнальной.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2008.

Рис.1 Индикатор FractalAMA