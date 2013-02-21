Ставь лайки и следи за новостями
FractalAMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3241
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
MrPip
Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006. Входной параметр индикатора RPeriod (длина) будет принудительно приравнен четному числу. Нечетные числа параметра будут уменьшены до следующего четного.
Самое простейшее применение этому индикатору - использование пересечения оранжевой линиии FractalAMA с её фиолетовой сигнальной.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2008.
Рис.1 Индикатор FractalAMA
