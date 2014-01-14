Participe de nossa página de fãs
FractalAMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MrPip
Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Versão 1.1 17/07/2006. Os parâmetros de entrada do indicador RPeriod (tamanho) será obrigatório ser um número par. Números ímpares no parâmetro serão diminuídos para um número par.
A aplicação mais simples deste indicador é o cruzamento de sinal entre as linhas laranja FractalAMA e roxa.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.11.2008.
Fig.1 Indicador FractalAMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1547
