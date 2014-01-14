Autor real:

MrPip

Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Versão 1.1 17/07/2006. Os parâmetros de entrada do indicador RPeriod (tamanho) será obrigatório ser um número par. Números ímpares no parâmetro serão diminuídos para um número par.

A aplicação mais simples deste indicador é o cruzamento de sinal entre as linhas laranja FractalAMA e roxa.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.11.2008.

Fig.1 Indicador FractalAMA