FractalAMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1960
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MrPip

Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Versão 1.1 17/07/2006. Os parâmetros de entrada do indicador RPeriod (tamanho) será obrigatório ser um número par. Números ímpares no parâmetro serão diminuídos para um número par.

A aplicação mais simples deste indicador é o cruzamento de sinal entre as linhas laranja FractalAMA e roxa. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.11.2008. 

Fig.1 Indicador FractalAMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1547

