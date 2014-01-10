代码库部分
FractalAMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

MrPip

John Ehlers 的分形自适应移动平均. 版本 1.1 7/17/2006. RPeriod 指标输入参数 (长度) 必须为偶数. 如果参数为奇数, 会被减1成为稍小的偶数.

FractualAMA 指标的最简单应用是观察其橙色线和紫色信号线的交叉. 

本指标首先于2008年11月27日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 

图1 FractalAMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1547

