喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
MrPip
John Ehlers 的分形自适应移动平均. 版本 1.1 7/17/2006. RPeriod 指标输入参数 (长度) 必须为偶数. 如果参数为奇数, 会被减1成为稍小的偶数.
FractualAMA 指标的最简单应用是观察其橙色线和紫色信号线的交叉.
本指标首先于2008年11月27日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 FractalAMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1547
