ジョン・エラーズによるフラクタル適応移動平均。バージョン 1.1 7/17/2006RPeriod指標の入力パラメータ（length）は強制的に偶数とされます。奇数のパラメータは、次の偶数に減少されます。

この指標の最も簡単な適応法は、FractalAMAXのオレンジ色の線とその紫のシグナルラインの交差の使用です。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月27日に公開されました。 

図1 FractalAMA指標

図1 FractalAMA指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1547

