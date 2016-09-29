無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FractalAMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 910
-
実際の著者：
MrPip
ジョン・エラーズによるフラクタル適応移動平均。バージョン 1.1 7/17/2006RPeriod指標の入力パラメータ（length）は強制的に偶数とされます。奇数のパラメータは、次の偶数に減少されます。
この指標の最も簡単な適応法は、FractalAMAXのオレンジ色の線とその紫のシグナルラインの交差の使用です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月27日に公開されました。
図1 FractalAMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1547
