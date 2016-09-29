実際の著者：

MrPip

ジョン・エラーズによるフラクタル適応移動平均。バージョン 1.1 7/17/2006RPeriod指標の入力パラメータ（length）は強制的に偶数とされます。奇数のパラメータは、次の偶数に減少されます。

この指標の最も簡単な適応法は、FractalAMAXのオレンジ色の線とその紫のシグナルラインの交差の使用です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月27日に公開されました。

図1 FractalAMA指標