代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

自动斐波那契指标 (自动 Fibos) - MetaTrader 5脚本

Ahmed Soliman | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4075
等级:
(66)
已发布:
已更新:
fibos.mq5 (15.92 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

跑东跑西尝试读取斐波那契线的值, 或寻找一个 MetaTrader 上的自动斐波那契指标!没有用!

我的一个客户问我要一个 EA, 使用斐波那契线, 并自动找到 2 条柱线之间的更高高点和更低低点 (开始柱线到当前柱线)。

除此之外有许多斐波那契指标, 但是我决定为您制作我自己的指标。

希望您喜欢它!

Coders' Guru

fibos 指标

图例 1. Fibos 指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1535

MPC - 测量流行的蜡烛条 MPC - 测量流行的蜡烛条

MPC 是一款脚本用于测量 (搜寻) 出现频率最高的蜡烛条

AbsoluteStrengthMarket AbsoluteStrengthMarket

该指标使用绝对强度指标定义市场状态

Skype 控制库 Skype 控制库

与 Skype 工作的库

平均速度 平均速度

计算价格的平均速度.