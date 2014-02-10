请观看如何免费下载自动交易
自动斐波那契指标 (自动 Fibos) - MetaTrader 5脚本
跑东跑西尝试读取斐波那契线的值, 或寻找一个 MetaTrader 上的自动斐波那契指标!没有用!
我的一个客户问我要一个 EA, 使用斐波那契线, 并自动找到 2 条柱线之间的更高高点和更低低点 (开始柱线到当前柱线)。
除此之外有许多斐波那契指标, 但是我决定为您制作我自己的指标。
希望您喜欢它!
Coders' Guru
图例 1. Fibos 指标
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1535
