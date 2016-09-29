フィボナッチライン値の読み込みに苦闘する代わりにMetaTraderで自動フィボナッチ指標を見つけてください。苦闘する意味がありません。

私の顧客の１人が、2つのバー（開始バーと現在のバー）との間のより高い高値とより安い安値をフィボナッチラインを使用し自動的に見つけるエキスパートアドバイザーを希望しました。

フィボナッチ指標は多数ありますが、私はあなたのために私自身の指標を作ることにしました。

お楽しみ下さい。

Coders' Guru

図1 フィボ指標